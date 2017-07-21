Журнал Time готовит номер с Путиным на обложке

Журнал Time, одно из самых влиятельных американских изданий, готовит новый номер, обложку которого «украсит» Владимир Путин, президент России.
Как информирует replyua.net со ссылкой на американские источники, портрет российского президента на обложке Time составлен из "иконок" учетных записей пользователей сети различных оттенков серого цвета, а главная статья номера называется «Секретная программа, призванная сорвать план Путина по выборам». Нужно отметить, что многие американские издания выпускали номера с Путиным на обложке, а также неоднократно называли его «Человеком года».
Что касается вмешательства России в американские выборы, то в этом почти ни у кого не возникает сомнений, и даже Дональд Трамп заявил о том, что Россия, а также некоторые другие государства могли быть «вовлечены в этот процесс». Также США обвиняют РФ в многочисленных кибератаках, совершенных в прошлом году. Путин, а также его окружение продолжают опровергать все обвинения в адрес РФ.