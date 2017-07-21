Маск: Вашингтон и Нью-Йорк соединит сверхскоростной тоннель

Илон Маск, известный изобретатель и бизнесмен, заявил о том, что власти Соединенных Штатов одобрили проект по строительству сверхскоростного тоннеля между Нью-Йорком и Вашингтоном, и на всю дорогу у пассажиров будет уходить приблизительно 29 минут.
Как сообщает replyua.net, о строительстве подземного тоннеля Илон Маск написал на своей странице в Твиттере. «Только что получил устное разрешение от правительства на строительство The Boring Company тоннеля между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном», отметил бизнесмен, а также рассказал некоторые подробности. По его словам, подземный тоннель соединит центры этих городов, в Нью-Йорке и Вашингтоне будет примерно по десять выездов и въездов.
Впрочем, официальное разрешение на строительство тоннеля пока не было получено, и Маск назвал его «очень сложным», а также подчеркнул, что придется много трудиться, чтобы получить разрешение властей. Согласно проекту, автомобили будут спускаться в тоннель на специальных платформах – их планируется построить в нескольких районах двух городов.