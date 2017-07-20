Фанати у розпачі: помер соліст відомого американського гурту

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Останні дні ознаменували смертями низки відомих артистів, яких оплакують мільйони людей. Сьогодні, двадцятого липня 2017 року, стало відомо про це одну сумну подію, - інформує новинний портал replyua.net з посиланням на матеріали ВВС.Так, преса повідомляє про трагічну загибель соліста американського музичного гурту Linkin Park Честера Беннінгтона. Сьогодні тіло виконавця знайшли у його помешканні неподалік від Лос-Анджелеса. Співаку йшов сорок другий рік, після двох шлюбів у нього лишилось шестеро дітей. Правоохоронці називають як ймовірну причину смерті самогубство Беннінгтона. Насправді, його близькі констатують, що у співака були проблеми з алкоголем і наркотиками, він роками намагався вилікуватись від залежності. Більше того, свого часу соліст розповідав журналістам в інтерв’ю про те,що його часто відвідують думки про суїцид – він пояснював їх тим, що став жертвою сексуального насильства, будучи дитиною.Нагадаємо, що Беннінгтон зявився на світ у американському місті Фенікс у 1976 році. Свою кар’єру як музиканта він розпочав ще будучи сімнадцятирічним – його першим проектом став гурт Grey Daze. Уже протягом двадцяти років, з 1997, Беннінгтон був солістом гурту Linkin Park, з якими випустив сім студійних альбомів. Останнє їх спільне творіння - альбом One More Light – побачив світ у травні поточного року.