Маккейн зробив заяву з приводу своєї хвороби

Американський сенатор Джон Маккейн заявив, що попри невтішний діагноз лікарів, які діагностували у політика злоякісну пухлину головного мозку, він має наміри боротися з хворобою та якомога скоріше повернутися до роботи, інформує replyua.net з посиланням на Укрінформ.
Відповідне повідомлення Маккейн залишив на власній сторінці в соціальній мережі Twitter, відповідаючи на численні побажання світових лідерів. Політик отримав велику кількість листів, звернень та дописів з побажаннями швидшого одужання після того як в середу, 19 липня, офіс Маккейна оприлюднив інформацію про його діагноз.
Не залишив без коментарів цю новину і президент Сполучених Штатів Америки, в якій Дональд Трамп наголосив, що Маккейн завжди був борцем, а тому він та його дружина Меланія молитимуться за сенатора Маккейна та його родину з підтримкою та побажаннями одужання. Серед тих, хто публічно підтримав американського політика, зокрема, і віце-президент США Майк Пенс, президент Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, президент України Петро Порошенко, екс-президенти США Білл Клінтон та Джордж Буш-молодший, колишній державний секретар Джон Керрі та інші.