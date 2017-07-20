Всего 14 месяцев, - медики дали неутешительный прогноз по здоровью Маккейна

Джону Маккейну, американскому сенатору, поставили страшный диагноз, и пациенты, которые пережили операцию по удалению опухоли мозга, обычно живут не дольше 14 месяцев.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, Джон Маккейн в прошлом уже перенес три операции по удалению меланомы. Последний раз рак кожи был диагностирован в 2002 году. С тех пор сенатор проходил регулярные обследования – об этом многие не знали, но политик уже долгие годы не может похвастаться идеальным здоровьем. Впрочем, российский ресурс РИА Новости сослался на собственные источники, отмечая, что при правильном лечении сенатор может прожить чуть дольше.
«При отсутствии лечения средний срок жизни с глиобластомой составляет несколько месяцев, при проведении химиотерапии и облучения — 15 месяцев. Однако у ряда пациентов этот срок может достигать двух лет», отметили в российском агентстве. Напомним, что сенатору уже 80 лет, однако он по-прежнему очень активен, занимается политикой и, как он сам заявил несколько часов назад, в ближайшее время собирается вернуться к работе.