Никакого «ультиматума по Сирии» не существует, Трамп прекращает поставки оружия повстанцам, – The Washington Post

Газета The Washington Post сообщает, ссылаясь на свои источники в Белом Доме, что около месяца назад президент США Дональд Трамп решил прекратить поставки оружия силам сирийской оппозиции, воюющих против режима Асада. Поставки оружия проводились ЦРУ на основании решения предшественника Трампа Обамы и играли ключевую роль в поддержании боеспособности сирийских оппозиционных сил.
СМИ сообщает, что, как указывают источники, Трамп сразу же принял такое решение после совещания с директором ЦРУ Помпео и советником по нацбезопасности Макмастером. Те же источники считают, что такое решение Трампа подтверждают все прогнозы относительно того, что Трамп не собирается мешать планам Путина по Сирии и более того, Трамп хочет задобрить лидера России, чтобы начать с ним сотрудничество, но при этом пока не затрагивать вопрос ослабления санкций.
«Мы попадаем в российскую ловушку», - прокомментировал Чарльз Листер, старший научный сотрудник Института Ближнего Востока, который занимается анализом ситуации в Сирии. «Мы делаем умеренное сопротивление режиму Асада все более и более уязвимым. Мы действительно просто режем их по живому». Издание отмечает, что атака в США в Сирии по аэропорту – это было лишь прикрытие, ведь теперь ясно, почему ракетная атака пустого сирийского аэродрома не причинила ущерба его взлетной полосе.