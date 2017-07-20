Оказывается, Трамп общался с Путиным тет-а-тет «об усыновлении»

Понимая, как стремительно падает поддержка среди американцев, президент США Дональд Трамп, скрепя зубами, решил сам выйти на рейтинговое издание Нью-Йорк Таймс, которому дал интервью относительно встречи с Путиным в Гамбурге. Все это при том, что Трамп не перестает относить газету Нью-Йорк Таймс к «fake news».
Как сообщает издание, президент США рассказал, что вторая встреча с Путиным в Гамбурге продолжалась 15 минут, что они просто обменивались любезностями и говорили «об усыновлении». Это, очевидно, единственная тема для обсуждения между Трампом и Путиным, между представителями Трампа и представителями Путина. Хотя ее можно трактовать и как требование России об отмене Акта Магнитского, поскольку санкциями по этому закону по всей видимости заблокирована личная доля кремлевского хозяина в деньгах, кражу которых из бюджета обнаружил Магнитский.
Журналисты отмечают, что Трамп также в очередной раз нападал на уволенного им директора ФБР Коми, говоря о том, что тот собирал секретное досье на него с целью не потерять должность. Сказал, что не помнит, чтобы выгонял из Овального кабинета Пенса, Сешанса и Кушнера, чтобы остаться наедине с Коми и попросить его прекратить расследование в отношении Флинна. Нападал и на и.о. директора ФБР Макейба за то, что его жена делала пожертвования в предвыборный фонд Демократической партии, нападал на заместителя генпрокурора Розенстайна за то, что тот из Мэриденда, а том вотчина демократов, а также обвинил Розенстайна в наличии конфликта интересов в факте надзора Розенстайна за расследованием препятствования президентом правосудию.