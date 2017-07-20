В Госдепе заявили об уменьшении количества терактов в мире

В докладе о террористических угрозах в мире, который был представлен Госдепартаментом Соединенных Штатов, говорится о том, что в 2016 году количество терактов значительно уменьшилось, и такая тенденция фиксируется уже два года подряд.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Слово и Дело, в Госдепе подчеркнули, что общее количество терактов в прошлом году сократилось на девять процентов по сравнению с показателями 2015 года, а общее число смертей, вызванных террористическими атаками, уменьшилось на 13 процентов. Отмечается, что сокращение объясняется главным образом уменьшением количества вылазок и сокращением числа случаев гибели людей в Афганистане, Сирии, Нигерии, Пакистане и Йемене.
Авторы доклада также добавили, что в 2015 году 24 процента погибших в терактах были непосредственно исполнителями, в прошлом году эта цифра достигла уже 26 процентов. Нужно отметить, что в Госдепе изучали лишь общую статистику по всему миру, однако за последние два года количество терактов в европейских странах, наоборот, значительно возросло.