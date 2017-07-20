Трамп оприлюднив деталі «другої зустрічі» з Путіним на саміті G20

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час неформальної зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним в Гамбурзі він, в основному, обмінювався люб'язностями і «говорив про різні речі». Про це повідомляє replyua.net з посиланням на The New York Times. «Наближався час десерту. Я підійшов просто привітати Меланію, і оскільки вже був там, то привітав і Путіна ... Дійсно, це був більше обмін люб'язностями, ніж щось ще», - зазначив Трамп.
За його словами, повторне спілкування з Путіним тривало недовго, однак за цей час сторони також встигли торкнутися проблеми усиновлення дітей. «Насправді здебільшого це були люб'язності. Просто говорили про різні речі. Насправді це було дуже цікаво, ми говорили про усиновлення», - сказав Трамп.
Раніше інформаційне агентство Reuters, з посиланням на офіційного представника Білого дому, повідомило, що президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін провели на полях саміту G20 другу зустріч, про яку раніше не повідомлялося. Агентство відзначило, що зустріч пройшла після офіційних переговорів двох лідерів 7 липня поточного року. При цьому джерело не вказало, скільки часу тривала зустріч, і які питання на ній обговорювалися.