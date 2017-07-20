Вашингтон розгнівався на Анкару через оприлюднення секретних даних про бази США у Сирії

Пентагон стурбований тим, що турецьке державне агентство Anadolu оприлюднило дані про пункти базування військ США на півночі Сирії, де американські військові допомагають силам сирійських курдів в боротьбі проти угруповання «Ісламська держава». Про це повідомляє replyua.net з посиланням на «Радіо Свобода».
Зокрема, говорячи про очолювану США коаліцію, представник Пентагону, майор Адріан Ранкін-Галловей заявив, що оприлюднення непублічної військової інформації створює невиправданий ризик для сил коаліції і здатне порушити хід здійснюваних операцій з метою завдати поразки «Ісламській державі». Крім того, наголошується, що це угрупування представляє найбільшу загрозу регіональній безпеці, і «критично важливо, щоб всі сторони, які діють в Сирії, залишалися зосереджені на головному - на знищення ІД.
За словами Ранкіна-Галловея військові не можуть перевірити з незалежних джерел шляхи, через які була отримана інформація про бази в Сирії, але, додав він, «ми були б дуже занепокоєні, якби чиновники з країни-союзника в НАТО свідомо поставили під загрозу наші сили, оприлюднивши непублічну інформацію».