Наближений до Трампа сенатор працював за вказівками Москви – ЗМІ

Конгресмен-республіканець від штату Каліфорнія Дейна Рорабейкер отримував вказівки з Москви. Як передає replyua.net з посиланням на ТСН, про це пише The Daily Beast.
Повідомляється, що після того, як чиновники з Москви дали секретний документ конгресмену Рорабейкеру, той намагався змінити законодавство з приводу санкцій, введених США в зв'язку зі справою Магнітського, і організувати слухання в Конгресі, які б негативно висвітлили персону відомого критика Путіна - Білла Броудер. У документі, переданому Рорабейкеру в квітні 2016 року в Москві, була викладена російська точка зору на ці події. У документі вказувалося, що зараз ідеальний час для зміни ставлення Заходу до Путіна.
Рорабейкер визнав, що прийняв документ, але переконує, що його зустріч з представниками Генеральної прокуратури Росії під час його візиту в Москву в квітні 2016 року, була «короткою і формальної». При цьому інструкції Рорабейкеру передавали юристи американської фірми росіянки Наталії Весельніцкая. Після повернення з Москви, Рорабейкер затримав в Комітеті розгляд законопроекту Магнітського і запропонував усунути ім'я Магнітського з його назви. Рорабейкер також організував показ російського пропагандистського фільму, наданим йому Генеральною прокуратурою Росії.