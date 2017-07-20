У сенатора Маккейна диагностировали опухоль мозга

Дональд Трамп, Барак Обама, Хиллари Клинтон и другие американские политики поддержали Джона Маккейна, сенатора от Республиканской партии, у которого медики диагностировали опухоль мозга.
Как информирует replyua.net со ссылкой на официальный сайт законодателя, такую информацию предоставили представители клиники Майо, которые отметили, что Джон Маккейн был прооперирован в медицинском центре города Финикс. Врачи подчеркнули, что сгусток крови в пять сантиметров был обнаружен во время ежегодного обследования политика. Операция по удалению сгустка длилась более трех часов и прошла успешно. В сообщении также говорится о том, что 80-летний политик сейчас проходит курс реабилитации и чувствует себя нормально, однако в ближайшие десять дней ему придется находиться в клинике, и он не сможет приступить к работе.
Лечащие врачи также не смогли сказать, как Маккейну предстоит лечиться дальше – удаление опухоли еще не означает полного выздоровления. Вероятнее всего, сенатор должен будет пройти курсы химиотерапии и радиотерапии, чтобы рак не вернулся. Напомним, что Маккейн занимает жесткую антироссийскую позицию.