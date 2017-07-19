Трамп первый подошел к Путину и предложил переговорить тет-а-тет

Президент США Трамп и президент России Путин все-таки провели еще один разговор тет-а-тет в Гамбурге вне журналистов и телекамер, когда встречались во время саммита «Большой двадцатки». Об этом пишет The Guardian. За ужином, на который были приглашены лидеры стран «двадцатки» с женами или мужьями и произошел очередной разговор президентов. В связи с тем, что многие участники саммита не пришли, были свободны места за столом. Трамп встал и подсел к Путину. Они говорили через переводчика Путина, но без переводчика Белого дома, как это требует международный протокол.
Как сообщает СМИ, Белый дом подтвердил такую беседу после того, как об этом рассказал публично Ян Бреммер, президент международной консалтинговой группы «Eurasia Gruoup». Правда, Белый дом утверждает, что не было никакой второй встречи, а было только неформальное общение, когда лидеры могли свободно поговорить между собой. Путин и Трамп имели короткую беседу в конце обеда.
При этом сам Трамп написал в Твиттере, что секретная встреча с Путиным это фейковая новость, потому что это была встреча лидеров «Большой двадцатки».