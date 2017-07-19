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Трамп назвав претендента на посаду посла США в Росії

Трамп назвав претендента на посаду посла США в Росії
Президент США Дональд Трамп висунув екс-губернатора Юти Джона Хантсмана на посаду глави американського посольства в РФ. Про це повідомляє прес-служба Білого дому, передає replyua.net з посиланням на DW. «Губернатор Джон Хантсман зробив видатну кар'єру як політичний діяч, дипломат і бізнесмен», - вказується в повідомленні.

Американські ЗМІ раніше вже повідомляли про згоду, яке дав екс-губернатор Трампу на пропозицію очолити одну з ключових дипмісій. Тепер кандидатуру Хантсмана повинен розглянути Сенат США. Колишній посол США в Росії Джон Теффт також заявив, що очікує на приїзд Джона Хантсмана, щоб він очолив дипломатичну місію.

Як відомо, Хантсману 56 років, у нього семеро дітей, в тому числі дві прийомних дочки з Китаю та Індії. Він народився в сім'ї мормонів і два роки був мормонським проповідником на Тайвані. Протягом своєї кар'єри Хантсман поєднував бізнес і політику: на його рахунку посади посла США в Сінгапурі за часів президентства Буша-старшого губернатора Юти при Буші-молодшому, посла в Китаї за часів Обами, а також участь в раді директорів Chevron, Caterpillar, Ford і Hilton. У 2012 році він став одним з кандидатів в президенти від республіканців, але незабаром вийшов з президентської гонки. В даний час очолює впливовий політологічний центр Атлантична рада.
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