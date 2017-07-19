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К дате полгода со дня инаугурации президента США Трамп и его команда потерпели болезненное внутриполитическое поражение

К дате полгода со дня инаугурации президента США Трамп и его команда потерпели болезненное внутриполитическое поражение
В четверг исполняется ровно полгода со дня инаугурации президента США Трампа. Как отметил в эфире одного из телеканалов политический эксперт Игорь Айзенберг, похоже, что ровно к этой дате Трамп и его администрация потерпели действительно очень чувствительное, крайне болезненное внутриполитическое поражение – полный провал попытки отменить Закон о доступном медицинском страховании, широко известный как Obamacare.

Как рассказал политолог, отмена Obamacare была идеей-фикс всей предвыборной кампании Трампа в прошлом году. В день инаугурации первое, что он сделал, войдя в Белый Дом, - подписал декларативный указ о подготовке к отмене Obamacare. Однако принять закон, отменяющий Obamacare и вводящий новые правила страхования при помощи только республиканских голосов в Конгрессе оказалось делом невозможным. После двух попыток подготовки такого закона исключительно республиканцами в Палате Представителей он был принят там в апреле большинством в два голоса, в связи с чем на лужайке у Белого Дома было устроено бурное празднование с участием президента и республиканских конгрессменов.

Политолог добавляет, что одобренная Палатой Представителей версия закона оказалось неприемлемой для республиканских сенаторов. Вновь-таки полностью исключив демократов из процесса, республиканцы подготовили в Сенате три варианта закона, однако ни один из них даже не ставился на голосование, поскольку голосов за его принятие не набиралось. Трамп и лидер республиканцев в Сенате Макконнелл призвали республиканских сенаторов и конгрессменов проголосовать за закон, просто отменяющий Obamacare с отсрочкой на два года с тем, чтобы за это время подготовить новый закон о медицинском страховании. Однако голосов не хватило. Таким образом, борьба Трампа и его администрации с Obamacare, продолжавшаяся полгода, закончилась на данный момент полным провалом.
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