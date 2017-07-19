Опасения подтвердились: в Гамбурге Трамп провел с Путиным еще одну секретную встречу без дипломатов и переводчика

Как сообщает replyua.net со ссылкой на агентство Ройтерс и сайт NBC News, официальные представители Белого дома подтвердил информацию о том, что президенты США Трамп и президент России Путин провели в Гамбурге еще одну, ранее нигде на афишированную встречу. При этом о конкретном месте и времени переговоров не указывается. Журналисты допускают, что эта встреча состоялась после ужина для глав государств и их супругов, уже после их официальной встречи перед телекамерами.
СМИ сообщают, что по данным Ияна Бреммера, президента консультативной Eurasia Group, который ссылается на свои конфиденциальные источники, встреча продолжалась около часа и на ней присутствовали только Трамп, Путин и кремлевский переводчик, на этой встречи не было ни единого представителя дипломата и даже переводчика со стороны США.
Журналисты подчеркивают, что Трамп нарушил американский дипломатический протокол и протокол безопасности, требующие от президента встречаться с иностранными лидерами только в сопровождении официального американского переводчика.