Политолог: в США находится министр иностранных дел Ирана и это настораживает

Практически никто, кроме сайта частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, не обратил внимания на то, что в США уже несколько дней находится министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф. Об этом в эфире одной из радиостанций сообщил политолог Игорь Айзенберг. По его словам, он не мог сюда приехать с официальным визитом, поскольку у США нет с Ираном дипломатических отношений, но он здесь и визу ему дали.
По словам политолога, любому другому иранцу отказали бы во въезде в США, ведь в стране действует закон, запрещающий на 3 месяца въезд в США гражданам Ирана, если у них нет в Америке близких родственников или они здесь не учатся и не работают. С кем министр в Америке встречается, не сообщается, но очевидно, что с кем-то встречается, раз приехал. В воскресенье он давал интервью Фариду Закарии на CNN, Америку даже и не ругал, только высказывал сожаление, что США поддерживают суннитов.
«Судя по всему, прекращение огня на юго-западе Сирии, о котором договорились Трамп и Путин, может привести к тому, что этот район Сирии перейдет де-факто под контроль Ирана. Беспокойство об этом уже выразил официальный представитель израильского правительства. Если к этому добавить, что законопроект S.722 о санкциях против Ирана и России, принятый Сенатом 15 июня, по-прежнему на сегодня не включен в повестку дня Палаты Представителей, то все это в совокупности складывается в картину, наводящую на размышления», – резюмировал политолог.