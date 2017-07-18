У Білому домі оприлюднили деталі зустрічі Трампа-молодшого з російським адвокатом

Син президента США Дональд Трамп-молодший і російський адвокат Наталія Весельницька під час зустрічі обговорювали так званий «закон Магнітського» та заборону на усиновлення дітей з Росії в США, інформує replyua.net. Про компромат на Хілларі Клінтон не йшлося. Про це заявив представник американської адміністрації Шон Спайсер, передає прес-служба Білого дому.
За його словами чутки про те, що Трамп-молодший дав згоду на зустріч з Весельницькою після того, як та пообіцяла надати йому компрометуючу інформацію про кандидата від демократів Хілларі Клінтон пов'язана з тим, що «часто люди, які отримують інформацію в розпал виборчої кампанії, з'ясовують, що вона собою являє». «Саме так він і зробив. Президент пояснив це у своєму аканті у Twitter. І, наскільки нам відомо, немає нічого, що змусило б засумніватися в тому, що на цій зустрічі обговорювалося що-небудь окрім усиновлення та «закону Магнітського», - додав представник Білого дому.
Нагадаємо, що раніше американські ЗМІ повідомляли про те, що на зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російським адвокатом Наталією Весельницькою був присутній колишній агент спецслужб СРСР, якого підозрюють в зв'язках з російськими спецслужбами.