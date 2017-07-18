Жители Нью-Йорка и других городов США впервые увидели северное сияние

За необычным явлением накануне, 17 июля, наблюдатели жители северных районов США – они стали свидетелями северного сияния, которого не было на севере США уже очень много лет.
Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал АВС, исследователи уже назвали причину северного сияния – по их словам, северное сияние возникло из-за сильной магнитной бури в этой части Соединенных Штатов. Яркими сполохами в небе любовались в Нью-Йорке, Вашингтоне, Висконсине и других районах. Представление продолжалось с воскресного вечера до утра понедельника.Свечение возбужденных атомов кислорода и азота в верхних слоях атмосферы вызывает воздействие частиц солнечного ветра.
Как отмечают специалисты, северное сияние является вполне обычным явлением для широт 65-70 градусов. Однако после яркой вспышки на Солнце, которая была зафиксирована 16 июля, такие явления могут наблюдаться и на 25 градусов южнее или севернее привычных границ. Вообще, эксперты считают, что за северным сиянием лучше наблюдать с борта самолета – так оно кажется еще более красивым и «объемным».