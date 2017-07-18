Корреспондент: несмотря на такие новости, Дональд Трамп по-прежнему не унывает

Иван Яковина, корреспондент Нового Времени, в своем блоге пишет о том, что главной новостью вчерашнего дня стало обнародование рейтинга президента США, информирует replyua.net.
По словам корреспондента, впервые за семь десятилетий президент США побил антирекорд – до этого ни у одного главы государства не было поддержки всего в 36 процентов граждан. «Сейчас его деятельность одобряют лишь 36 процентов избирателей, хотя еще несколько месяцев назад этот показатель был на уровне 45 процентов. Для действующего президента это очень плохая новость», пишет Яковина. По его словам, республиканцы могут отказаться от поддержки Дональда Трампа, чтобы в 2018 году переизбраться в Конгресс США, также республиканцы ради этого могут проголосовать и за импичмент Трампу.
По мнению корреспондента, Трамп пока не унывает и даже комментирует результаты опроса, отмечая, что они, естественно, были «фейковыми», и на самом деле поддержка населения намного выше. Напомним, что в США впервые заговорили об импичменте Трампу задолго до того, как прошла его инаугурация.