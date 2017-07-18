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Трамп решил не ждать очередных президентских выборов

Трамп решил не ждать очередных президентских выборов
Как передает replyua.net со ссылкой на рейтинговое американское издание The New York Times, едва ли не в первый же день после инаугурации Дональд Трамп объявил о начале кампании по выдвижению своей кандидатуры на второй срок и подал соответствующие документы в Федеральную Избирательную Комиссию. После подачи документов он получил право собирать деньги в избирательный фонд от доноров.

Как сообщает издание, на сегодняшний день, начиная с апреля уже 700 тысяч долларов из собранных денег потрачено на оплату услуг адвокатов, в том числе 450 тысяч долларов непосредственно на адвокатов, представляющих интересы Трампа и членов его семьи в деле о Рашагейте. Интересно, что еще 27 июня было перечислено 50 тысяч долларов адвокату Дональда-младшего, о заключении договора с которым объявили после публикации информации о встрече с Весельницкой. Складывается впечатление, что этой публикации ожидали, поскольку адвоката наняли за 10 дней до ее появления.

По мнению журналистов, выходит, что семья Трампов уже вовсю тратить собранные деньги для того, чтобы отбиться в судах от предъявленных обвинений. Все эти данные получены газетой из ежеквартального финансового отчета, поданного штабом Трампа в Федеральную Избирательную Комиссию.
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