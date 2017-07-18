У США вперше у світі випробували лазерну зброю

Військово-морський флот США в Перській затоці провів перше в світі випробування лазерної зброї. Система LaWS (Laser Weapons System) розміщена на борту корабля-амфібії USS Ponce, передає replyua.net з посиланням на CNN. Капітан корабля Крістофер Уеллс заявив, що постріл з лазерної зброї є більш точним, ніж куля.
«Вона більш точна, ніж куля. Це не вузькоспеціалізована система озброєння, як деякі інші знаряддя, які є у військових, які діють лише в відношенні повітряних контактів, або тільки проти цілей на поверхні або тільки, наприклад, наземних цілей, в цьому випадку це дуже універсальна зброя, її можна застосовувати проти безлічі цілей», - заявив капітан корабля Крістофер Уелс. Як зазначає телеканал, швидкість пострілу з системи LaWS в 50 тисяч разів вище, ніж швидкість міжконтинентальної балістичної ракети.
«Ми не турбуємося через вітер, через дальність дії, ми не хвилюємося через щось інше. Ми здатні вразити цілі зі швидкістю світла», - розповів лейтенант Кейл Хьюз, який керує системою. Для тесту використовувався безпілотний літальний апарат. Крило безпілотника, на яке був наведений лазерний промінь, вмить засвітилося, нагрівшись до температури тисяча градусів, і апарат був фатально пошкоджений, після чого впав у море.