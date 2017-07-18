The Washington Post: результаты Трампа после 6 месяцев работы – наихудшие среди всех президентов за последние 70 лет

Как передает replyua.net, одна из ведущих ежедневных американских газет The Washington Post совместно с телеканалом АВС опросила американцев на счет того поддерживают ли они политики действующего президента США спустя полгода его работы. Полученные результаты абсолютно удручающие для президента. Такие опросы проводятся много лет. Результаты Трампа после 6 месяцев работы – наихудшие среди всех президентов за последние 70 лет.
По его словам, всего лишь 36% граждан США выступают на стороне Трампа, поддерживая его политику, в то время как 58% вообще не понимают, как такой человек может быть президентом страны. 38% республиканцев считают, что действия Тремпа «непрезидентские». Аналогичного мнения сегодня придерживаются 48% белых протестантов и 55% белых мужчин с образованием не выше школьного. Эти две социальные группы составляют основу избирательной базы Трампа, например, среди тех, кто проголосовал за него 8 ноября прошлого года 51% не имеют образования выше школьного.
Более того, 68% американцев считают твиты Трампа неуместными, 65% считают их оскорбительными, 52% считают их опасными и только 21% опрошенных считают его твиты «освежающими».