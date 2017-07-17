Рекорд Трампа: рейтинг президента США опустился до минимальной за 70 лет отметки

Прошло уже шесть месяцев со дня вступления Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов, и на сегодняшний день рейтинг Трампа является самым низким среди всех президентов США за последние семь десятилетий. Как информирует replyua.net со ссылкой на Politico, опрос среди американцев проводили издание Вашингтон Пост и телеканал АВС.
Около 58 процентов жителей США не поддерживают Трампа на посту президента, и лишь 36 процентов граждан заявили о том, что их устраивает та работа, которую проделывает Дональд Трамп. Таким образом уровень поддержки Трампа опустился еще на 6 пунктов по сравнению с рейтингом, подготовленным к его 100 дням президентства. Единственным «конкурентом» Трампа остается Джеральд Форд, еще один американский президент, уровень поддержки которого в 1975 году составлял всего 39 процентов.
Что касается Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы, то их рейтинги спустя шесть месяцев президентства достигали 59 процентов. Также во время опроса около 60 процентов американцев заявили, что РФ вмешивалась в американские выборы, еще 67 процентов считают, что команда Трампа активно взаимодействовала с Россией.