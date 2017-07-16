Джон Маккейн перенес серьезную операцию

Джон Маккейн, американский сенатор от Республиканской партии, перенес сложную операцию по удалению тромба. Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, пока Маккейн не может сказать, когда он вернется к работе.
Маккейн вынужден оставаться в Аризоне после того, как ему была проведена операция по удалению сгустка крови из левого глаза, образовавшегося в результате тромбоза вены сетчатки. Агентство при этом подчеркивает, что в клинике, где сейчас Маккейн проходит реабилитацию, рассказали, что на прошлой неделе сенатор обратился к врачу с небольшой жалобой, после чего было сразу принято решение об операции, и она была проведена 14 июля, в пятницу.
«Сенатор отдыхает у себя дома, состояние его здоровья оценивается как нормальное», заявили представители офиса Маккейна, сославшись на заявление сотрудников клиники. Нужно отметить, что Джон Маккейн занимает очень жесткую позицию по отношению к России, и с начала конфликта полностью поддерживает Украину.