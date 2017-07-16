Парижское турне Трампа не обошлось без курьезов

Последняя заграничная поездка президента США Дональда Трампа не обошлась без курьеза. Трамп слетал в Париж, где отметился рассказами об «отличной форме» мадам Макрон, очередными сомнениями в российском вмешательстве в американские выборы, а также абстрактной фразой, что с Парижским соглашением по климату «возможно, в ближайшее время что-то будет, мы увидим».
При этом американские СМИ сразу оппонировали Трампу, разместив на своих страницах публикации о том, что Трамп остался в гордом одиночестве и Парижское соглашение по климату было поддержано большинством членов «Большой двадцатки». Что с ним может быть, если, например, канцлер Меркель от имени G-19 четко и недвусмысленно заявила, что Парижское соглашение будет действовать, и никто не будет вести никаких переговоров о его изменении.
Также Трамп сказал в Париже, что пригласит Путина в Белый Дом, но «позже, потому что сейчас еще не время». Говоря о встрече своего сына, Кушнера и Манафорта с российским адвокатом Весельницкой, Трамп сказал, что по его мнению «любой принял бы такое предложение о встрече», чем полностью вступил в противоречие заявлению на сенатских слушаниях своего номинанта на пост директора ФБР Кристофера Рэя, который сказал, что о «таком предложении следует сообщать в ФБР».