Жителя США приговорили к 16 годам тюрьмы за убийства кошек

Роберт Рой, житель американского штата Калифорния, был приговорен к длительному сроку тюремного заключения за то, что убил 21 кошку. Как информирует replyua.net со ссылкой на издание USA Today, судьи вынесли справедливый приговор – мужчина отсидит 16 лет.
В сообщении издания говорится о том, что животные начали пропадать в одном из районов штата еще в 2015 году, а спустя какое-то время кошек находили мертвыми. Найти преступника удалось через месяц после первого исчезновения животного. Тогда полиция обнаружила на одной из парковок автомобиль, на приборной панели которого была мертвая кошка. Хозяином машины оказался Рой, который в этот момент спал в авто.
Мужчина, испытывающий ненависть к кошкам, прятал в своем автомобиле нож, а также перчатки, которые он надевал перед убийствами. Полицейские взяли перчатки на экспертизу и обнаружили на них шерсть и кровь животных. Отмечается, что садист убил не меньше 21 животного.