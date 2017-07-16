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Политолог: в случае угрозы США ликвидируют военный потенциал КНДР за несколько минут

Политолог: в случае угрозы США ликвидируют военный потенциал КНДР за несколько минут
Джейсон Смарт, известный американский политолог, считает, что США могут объявить войну Северной Корее в любой момент, и, если это произойдет, военный потенциал КНДР будет уничтожен всего за двадцать минут.

Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Смарт подчеркнул, что Пхеньян играет с огнем и прекрасно понимает все существующие для него риски, поскольку все рейтинги и опросы указывают на то, что американцы поддерживают войну против Северной Кореи. «США готовы воевать с Северной Кореей. Это будет ужасно для них, потому что это такая маленькая и бедная страна. И люди там ничего не знают об этом», уверен Смарт. Также он отметил, что политика Ким Чен Ына работает не только против Южной Кореи и Японии, но и против самих северокорейцев, и в случае объявления войны и Япония, и Южная Корея обязательно присоединятся к Соединенным Штатам, поскольку всегда были их союзниками.

«Если будет война, Америка атакует все стратегические цели в КНДР и места дислокации ракет», добавил Джейсон Смарт.
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