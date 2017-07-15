Блогер: то, что сегодня происходит в США один в один напоминает мне Украину

Президент США Дональд Трамп сегодня день ото дня меняет свое поведение на международной арене. С одной стороны он так и не решился хотя бы раз покритиковать Путина или же Россию. С другой стороны, его администрация занимает жесткую позицию в отношении России. Трамп назначил советником по национальной безопасности антироссийского ястреба Герберта МакМастер. Он также выпустил ракеты по Сирии. В конце концов, настаивание вывести войска из Донбасса и вернуть Крым также исходят из этой администрации.
Как пишет в своем блоге журналист и блогер Юрий Луканов, такая двойная позиция может быть как результатом политической игры Трампа, а может быть результатом давления американских элит, которые имеют консенсус относительно угрозы со стороны России.
«Трамп или Клинтон – не важно, кто на посту президента США. Люди везде одинаковые. Только не квартирный вопрос, а политический их испортил. Политика затмевает их разум, они не могут сделать шаг в сторону и посмотреть на политическую борьбу не по критериям «свой – чужой», а отстраненно. Все, что происходит в США – это то же самое, что и у нас в Украине – политика, договоренности и свои интересы», – резюмировал блогер.