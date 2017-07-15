США предупредили Турцию о последствиях сотрудничества с Россией

Джеймс Мэттис, министр обороны Соединенных Штатов, заявил о том, что, если турецкие власти все-таки надумают купить у РФ С-400, зенитно-ракетные комплексы, в этом случае Турции придется задуматься о последствиях, - остро встанет вопрос о совместимости комплексов с техникой Североатлантического альянса.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу Пентагона, министр отметил, что Анкара примет «суверенное решение» о покупке ракетных комплексов, но в то же время власти страны должны думать и о последствиях. «Проблема в том, как вы будете обеспечивать совместимость этих систем с системами НАТО? Они никогда не будут совместимы», отметил Мэттис, добавив, что Пентагону неизвестно, как Турция собирается использовать российскую технику. Напомним, что днем ранее многие СМИ сообщили о сделке между РФ и Турцией о продаже С-400.
По некоторым данным, сумма сделки между двумя странами может достичь двух с половиной миллиардов долларов, и сначала российская сторона поставит в Турцию два дивизиона комплекса, после чего еще два дивизиона будут произведены непосредственно на территории Турции.