Как сообщают американские СМИ, в США некий господин Майкл Капуто, который был консультантом предвыборного штаба Трампа в прошлом году, заявил телеканалу CNN после того, как он в течение трех часов свидетельствовал на закрытых слушаниях по Рашагейту в комитете по разведке Палаты Представителей, что у него никаких связей с Россией нет, что никто из предвыборного штаба Трампа с Россией дел не имел, никто ни с кем не встречался.
Капуто с 1994 по 2000 годы жил в Москве, был пиар-консультантом Ельцина и сам утверждал, что сделал решающий вклад в победу Ельцина на выборах 1996 года. С 1999 года работал в компании «Газпром-Медиа» и консультантом министра информации России Лесина, отвечал в 1999-2000 годах за создание положительного образа Путина в США и за границей вообще. Также Капуто участвовал, соответственно, в разгроме и захвате компанией «Газпром-Медиа» в 2000 году телеканала НТВ. В 2007 году был консультантом бывшего спикера украинского парламента Литвина во время предвыборной кампании.
Также Капуто близок к другому консультанту штаба Трампа Рождеру Стоуну, который в свою очередь подозревается не просто в очень тесных связях с Кремлем, но в том, что был одним из основных связующих звеньев между штабом Трампа и Россией. Вот этот господин Капуто уверяет, что «никаких связей с Россией» ни у него, ни у кого другого из штаба Трампа не было.