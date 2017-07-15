Эксперт пояснил, чем обернется для Трампа инициирование процедуры импичмента

Максим Яли, известный эксперт-международник, считает, что никаких серьезных последствий за инициированием процедуры импичмента Дональду Трампу не последует.
Как сообщает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, эксперт отметил, что все эти инициативы, идущие от демократов, абсолютно несерьезные. «Пока это все равно несерьезно. Во-первых, импичмент требует очень серьезной доказательной базы, что займет время. Во-вторых, без изменения баланса сил в Конгрессе на выборах 2018 года об этом и речи быть не может. Республиканцы будут максимально затягивать этот процесс», пояснил эксперт-международник.
Также Максим Яли считает, что республиканцы могут присоединиться к демократам, чтобы использовать угрозу импичмента для давления на президента, однако сдавать Дональда Трампа представители «Республиканской партии» точно не собираются. Напомним, что разговоры об импичменте Трампу начались еще до того, как он вступил в должность президента Соединенных Штатов, сменив на посту Барака Обаму.