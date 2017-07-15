Политолог: дружба Трампа с Путиным – это политическая смерть

Джейсон Смарт, известный американский политолог, считает, что Дональд Трамп никогда не станет рисковать своим президентством и политической карьерой, поэтому не пойдет на уступки Владимиру Путину, иначе его ждет политическая смерть.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Смарт подчеркнул, что президент США никогда не признает аннексию Крыма ради сотрудничества с Россией по сирийскому конфликту. Также политолог считает, что президент России постоянно будет провоцировать американского коллегу на какие-либо сделки. «Есть тысячи вариантов того, что он будет предлагать. Но президент США никогда не признает «ЛДНР», а также Крым в составе России. Трамп достаточно умный, чтобы понимать – если он делает шаг навстречу Путину, то это будет его смерть в Америке», считает Смарт.
Он напомнил всем о том, что в Соединенных Штатах продолжается расследование по связям Трампа с Россией и по вмешательству РФ в президентские выборы в США, и именно по этой причине американский президент сделает все возможное, чтобы доказать, что он не собирается идти на компромиссы с РФ.