Бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн лоббировал интересы не только РФ, но и Турции

Сегодня годовщина попытки переворота в Турции. 240 человек были убиты. 2195 ранены. Это согласно официальных турецких источников. Вчера посол Турции в Украине Йонет Джан Тезель пригласил журналистов, чтобы выложить официальную версию событий. Ожидаемо он обвинил в организации мятежа Фетулаха Гюлена, священника, который живет в США. По версии государства, Гюлен создал организацию Фета, которая начиналась как образовательный проект. Затем ее представители проникли во все слои турецкого общества – государственные чиновники, судьи, военные, журналисты. Они делали себе имидж современных деятелей, но при этом мечтали окрепнуть и захватить власть в свои руки. Об этом в эфире одного из телеканалов отметил журналист и блогер Юрий Луканов.
Он добавляет, что главным организатором был начальник Генерального штаба Гулюси Акар и близкие к нему офицеры. Переворот не состоялся, в частности, потому, что народ массово вышел на улицы с протестами. Посол даже сравнил это с Майданом. После подавления переворота 18756 человек были задержаны. 10192 арестованы. Продолжаются суды. На вопрос об экстрадиции Гюлена из США в Турцию посол ответил, что это очень сложная процедура и она должна осуществляться по американским законам.
Блогер отметил, что в ходе общения с турецким послом выяснилось, что бывший советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, который был отправлен в отставку, был нанят турками для лоббирования интересов турецкого правительства и проводил кампанию требованием экстрадировать Гюлена. В частности таким лоббизмом занималась фирма Флинна и получила за это 450 000 долларов.