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Американские СМИ заявили о том, что команда Трампа – это «русская матрешка»

Американские СМИ заявили о том, что команда Трампа – это «русская матрешка»
Американский телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, сообщает, что на встрече Трампа-младшего, Кушнера и Манафорта с российским адвокатом Весельницкой и российским лоббистом, чекистом Ахметшиным 9 июня 2016 года, кроме указанных пяти фигурантов присутствовали еще как минимум трое других людей. Их имена пока неизвестны. То есть, участников встречи было как минимум восемь. Об этом в эфире одной из радиостанций сообщил политолог Игорь Айзенберг.

По его словам, когда выяснилось, что на встрече присутствовал Ахметшин, комментатор MSNBC назвал новости о присутствующих на этой встрече «русской матрешкой». «Похоже, что Америка утонула в скандале вокруг этой встречи, о новых деталях которой и новых персонажах, участвовавших в ней, ежедневно сообщают СМИ, и ежедневно врут президент, его сын, их адвокаты и официальные представители Белого Дома», – отметил Игорь Айзенберг.

Он добавляет, что в обновленном сообщении CNN говорится, что на встрече, кроме Трампа-младшего, Кушнера, Манафорта, Весельницкой и Ахметшина, присутствовал еще Роб Голдстоун, предложивший Трампу-младшему организовать эту встречу, член семьи российского олигарха Агаларова, близкого одновременно к Кремлю и к Трампу, организовавшего эту встречу и являвшемуся близким партнером Трампа по организации в Москве конкурса «Мисс Вселенная» в 2013 году, и переводчик.
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