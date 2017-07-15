В США приняли неожиданное решение о помощи Украине

В Комитете по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов был представлен законопроект, согласно которому размер финансовой помощи Украине сохранится на уровне текущего года и достигнет 410 миллионов долларов.
Как информирует replyua.net, такие данные появились на странице пресс-службы посольства Украины в США в Фейсбуке. «Несмотря на существенное сокращение общего бюджета Государственного департамента, смета помощи Украине по линии внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов и причастных агентств, сохранена на уровне 2017 года – в объеме не меньше 410,465 миллионов долларов», сказано в заявлении. Также в посольстве отметили, что финансовая помощь будет направлена в рамках программы «Военное финансирование другие стран».
Более того, новый законопроект предусматривает и возможности для того, чтобы в случае необходимости Украине могли предоставить дополнительные кредитные гарантии. Напомним, что ранее появлялась информация о том, что якобы США планируют резко урезать финансовую помощь нескольким государствам, среди которых значилась и Украина.