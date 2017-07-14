Вашингтон має наміри виділити Україні 410 мільйонів доларів на оборону

До Конгресу Сполучених Штатів Америки надійшов законопроект, яким передбачається виділення фінансової допомоги на військову сферу для України, інформує replyua.net з посиланням на Корреспондент.net.
Представники комітету з питань асигнувань Палити представників американського Конгресу пропонують у наступному фінансовому році виділити з державного бюджету щонайменше 410 мільйонів доларів на військову допомогу для України. Відповідну інформацію оприлюднило українське посольство в США.
Профільний комітет презентував проект закону на 2018 фінансовий рік, який передбачено розвиток та фінансування програм підтримки України. У повідомленні українського диппредставництва наголошується, що незважаючи на значне скорочення загального бюджету Державного департаменту США, сума видатків на допомогу Україні зберігається на рівні 2017 року. У документі передбачено виділення коштів не тільки в рамках програми міжнародного військового фінансування, а й можливість надання Україні коштів в рамках кредитних програм.