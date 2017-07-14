СМИ: Трамп делал неприличные комплименты супруге Макрона

Известный украинский блогер и журналист Юрий Луканов у себя в Facebook пишет о том, что нашим людям это не новость, а вот на страницах топовых изданий Европы и Америки вызвало резонанс поведение президента США Трампа на его встрече с президентом Франции Макроном и его супругой. Как пишет журналист, Трамп, завершая свое общение с президентом Франции Макроном и его женой Бриджит, сделал какие-то жесты по ее телу, провел рукой и сказал, что она в классной форме.
СМИ словно ждали какого-то неординарного поведения американского лидера и тут же написали о том, что Трамп продемонстрировал, что ему плевать на нормы человеческой этики. Некоторые журналисты даже написали о том, что Трамп был пойман за непристойными вещами. «Когда предшественник Трампа Обама сделал комплимент женщине, которая занимала должность в его команде, он сказал, что она самая красивая на этом посту. Поднялся такой шум, мол, это сексизм. Он должен извиняться», – написал Юрий Луканов.
Он добавляет, что феминизм, как борьба за права женщин это очень положительное явление, но это явление может вскоре раствориться в воздухе, ведь выходит, что унижать, оскорблять женщину это очень плохо, но, оказывается, делать ей комплименты – это тоже плохо и непристойно.