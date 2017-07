Трамп готовий запросити Путіна в Білий дім - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп запросить свого російського колегу Володимира Путіна в Білий дім, але тільки в «правильний час». Про це інформує replyua.net з посиланням на The Hill. «Я не думаю, що зараз відповідний час, але я відповідаю - так», - заявив Трамп журналістам на борту літака по дорозі до Франції. За словами господаря Білого дому, йому не складно було б відповісти на це питання негативно, але він упевнений, що діалог між країнами треба підтримувати.«Мені дуже легко б сказати« безумовно, ні ». Це дуже легко для мене, але це нерозумно. Якщо ви не підтримуєте діалог, ви дурні», - заявив Трамп. Нагадаємо, перша особиста зустріч Дональда Трампа з Володимиром Путіним відбулася 7 липня в рамках саміту G20 в Гамбурзі.Свого часу американське видання The New York Times опублікувало матеріал, у якому стверджується, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Путіним протягом 40 хвилин обговорював вірогідність втручання Росії у вибори в США. Видання посилається на анонімного представника Білого дому, якого про те, що трапилося повідомив держсекретар США Рекс Тіллерсон/