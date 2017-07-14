В Канаде экстренно госпитализировали 39-го президента США

Джимми Картер, 39-ый президент Соединенных Штатов, был экстренно госпитализирован в Канаде, во время благотворительной акции Habitat for Humanity.
Как передает replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, во время церемонии Картеру стало плохо, чуть позже бывшего президента отправили в больницу, где медики поставили ему диагноз обезвоживание. 92-летний Картер вместе со своей супругой прибыл в город Виннипег, чтобы принять участие в акции по строительству жилья для малообеспеченных семей. Он почувствовал себя плохо под палящим солнцем после того, как в течение часа работал ручной пилой над лестницей одного из домов. Джимми Картер был 39-м президентом США, возглавлявшим страну с 1977 по 1981 годы.
О состоянии политика пока ничего неизвестно. Нужно отметить, что, несмотря на довольно преклонный возраст, Картер ведет очень активную жизнь. Недавно все мировые СМИ писали о том, что он летел на самолете в Вашингтон, и во время перелета пожал руку каждому пассажиру лайнера.