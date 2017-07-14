Трампа заподозрили в лицемерии после комплимента в адрес Брижит Макрон

Дональд Трамп, совершивший визит в Париж в компании Мелании Трамп, отвесил щедрый комплимент первой леди Франции – Брижит Макрон, отметив, что она находится в прекрасной физической форме.
Как сообщает replyua.net, видео с визитом Трампа во Франции на своей странице в Фейсбуке разместил Эммануэль Макрон. В видеоролике главы США и Франции вместе с супругами посетили Дом инвалидов, и в конце приема президент США расщедрился на комплименты, хотя раньше он такое делал очень редко, и его даже обвиняли в неуважительном отношении к женщинам. «Вы в такой хорошей форме», заявил Трамп, поворачиваясь к Брижит, после чего повторил эту фразу, обращаясь уже к Эммануэлю, добавив, что Брижит «прекрасна».
Многие пользователи посчитали комплимент Трампа издевательством и лицемерием, поскольку в соцсетях уже давно ходят шутки о Брижит Макрон, которой 64 года, и она, откровенно говоря, совершенно не пара Эммануэлю. Некоторые пользователи даже в шутку предлагали Макрону и Трампу «поменяться женами из-за несоответствия».