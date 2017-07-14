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Трамп: я бы никогда не стал снимать санкции

Трамп: я бы никогда не стал снимать санкции
Дональд Трамп, глава Соединенных Штатов, заявил о том, что даже не рассматривает возможность смягчения санкций против России. Как информирует replyua.net со ссылкой на Блумберг, президент США отметил, что Запад ввел очень сильные антироссийские санкции, но «он бы не стал их снимать и даже не стал бы думать о том, что ограничения пора снимать».

Американский глава утвердительно ответил на вопрос о том, обсуждал ли он с Владимиром Путиным возможное смягчение санкций, когда встречался с ним в Гамбурге. «Мы, насколько помню, говорили о санкциях, которые Конгресс США хочет принять, но очень вкратце», отметил Трамп и добавил, что он не намерен снимать санкции в том случае, если не получит чего-то взамен от Москвы.

«Я бы никогда не снял санкции до тех пор, пока наши и общие интересы в Сирии и в Украине не были бы удовлетворены… Зачем мне снимать санкции, не получая ничего взамен?», добавил американский глава.
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