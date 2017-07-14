Трамп рассказал о дальнейшей судьбе антироссийских санкций

По информации журналистов Bloomberg, глава Белого дома Дональд Трамп опроверг возможность отмены санкций, введенных против России, передает replyua.net. Американский президент, в частности, подчеркнул, что ныне действующие антироссийские санкции являются достаточно сильными, поэтому отменять их, а тем более, даже рассматривать такую возможность, он даже не собирался.
Кроме того, Дональд Трамп отметил, что в рамках состоявшегося в Гамбурге саммита «Большой двадцатки» у него состоялось обсуждение с российским президентом Владимиром Путиным законов о новых антироссийских санкциях, которые в настоящее время находятся на рассмотрении в Конгресс. «Если я правильно помню, речь во время разговора с Путиным шла о санкциях, которые, как предполагается, намерены принять в Конгрессе, но это было достаточно вкратце», - отметил Трамп.
Со слов американского президента, он не будет отменять санкции против России, если взамен этого ничего не получит. «Мне бы в голову не пришло снять санкции до того момента, пока не будут урегулированы интересы в Украине и в Сирии», - подчеркнул Трамп.