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В США директором ФБР станет бывший работник фирмы, представляющей интересы «Роснефти» и «Газпрома»

В США директором ФБР станет бывший работник фирмы, представляющей интересы «Роснефти» и «Газпрома»
Практически ни у кого в США нет сомнений, что Кристофер Рей будет утвержден вскоре Сенатом новым директором ФБР. Вчера проходили открытые слушания в юридическом комитете Сената, которые транслировались по ТВ. Рей обещал быть независимым, подчиняться только Конституции и закону, сказал, что ни президент, ни кто-либо другой не требовали от него обещания быть лояльным, сказал, что не считает расследование Рашагейта «охотой на ведьм», говорил, что очень уважает спецпрокурора Мюллера и его работу, и будет ей способствовать в рамках своей и ФБР компетенции. Об этом в своем блоге пишет известный украинский политолог Игорь Айзенберг.

По его словам, историю со встречей сына президента, его зятя и Манафорта с российским адвокатом Рей комментировал неохотно, сказал, что ознакомиться с e-mail перепиской Дональда-младшего на эту тему у него «еще не было времени». «Судя по всему, во всяком случае, много, если не большинство демократов собираются поддержать Рея. Об этом в утреннем эфире канала MSNBC сказала сенатор-демократ Эми Клобучар. В поддержку Рэя высказался и бывший генеральный прокурор Эрик Холдер», – написал политолог.

Он добавляет, что Рэй, которому 50 лет, работал в министерстве юстиции во времена президентства Буша-младшего, до этого работал в прокуратуре, в том числе был федеральным прокурором. В последние годы работал в юридической фирме, которая в том числе представляет в США интересы «Роснефти» и «Газпрома», хотя сам Рэй с этими клиентами никак не соприкасался.
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