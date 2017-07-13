Манн: против импичмента Трампа выступили не только республиканцы, но и демократы

Известный израильский политический эксперт Соломон Манн у себя в Facebook пишет о том, что в США два конгрессмена-демократа решили поставить точку в деле расследования связей президента США Дональда Трампа с российскими спецслужбами и внесли в нижнюю Палату Конгресса законопроект об импичменте действующему президенту США.
По словам Соломона Манн, ему видятся обвинения «демократов» абсолютно смехотворные, но для людей, чья психика подвергалась такому взрывному напряжению «Только не Трамп!» в течение почти что года, здравый смысл уже не имеет практического значения.
Эксперт отмечает, что несмотря на то, что «демократы» постоянно в конфронтации с республиканцами, но они надеялись, что большая часть Республиканской партии поддержит их законопроект. В итоге все вышло наоборот: республиканцы наотрез отказались всерьез воспринимать данный законопроект, то же самое последовало и от подавляющего большинства Демократической партии. Последние отказывают двоим «демократам» в поддержке не потому, что обвинения бредовые, а мотивируя тем, что дескать «это позволит сплотиться правым силам».