Помер ключовий фігурант корупційного скандалу ФІФА

У США у віці 72 помер один з ключових фігурантів корупційного скандалу в Міжнародній федерації футболу (ФІФА) Чак Блейзер. Про це інформує replyua.net. Відомо, що Блейзер був ключовим інформатором у справі про корупцію у ФІФА і зізнався в отриманні хабарів і причетності до відмивання коштів. Крім того, він дав свідчення проти багатьох функціонерів футбольної організації, в тому числі проти Йозефа Блаттера. Блейзер в останні роки хворів на рак. У 2015 році йому довічно заборонили займатися футболом.
Чак Блейзер входив до керівного складу ФІФА з 1997 по 2013 роки. Він вважався відповідальним за популяризацію футболу в США, який за ці роки увійшов до числа найбільш популярних видів спорту в Північній Америці.
Раніше ФІФА визнала факт підкупу голосів при виборах країн-господарок чемпіонатів світу 1998 і 2010 років, які пройшли у Франції і ПАР відповідно. Про це повідомлялося в документах, опублікованих на сайті федерації. 21-сторінковий документ, оприлюднений організацією, був направлений владі США, які проводять розслідування про корупцію в організації. З документа випливає, що в корупційних і шахрайських схемах брали участь колишній віце-президент організації і колишній глава КОНКАКАФ Джек Уорнер, його син Дарина Уорнер, колишній член виконкому ФІФА, колишній генеральний секретар КОНКАКАФ Чак Блейзер і деякі інші невстановлені особи.