Трамп: встреча с Путиным – это хороший знак

Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, еще раз прокомментировал встречу с Владимиром Путиным, отметив, что она была очень хорошим знаком, и теперь можно рассчитывать на то, что Россия и США будут сотрудничать по многим вопросам, в том числе и по урегулированию ситуации в Сирии.
Как сообщает replyua.net, такое заявление прозвучало от американского президента в интервью телеканалу CBN. «Я полагаю, что мы очень, очень хорошо поладили. Мы - ядерные державы. Нет смысла не иметь отношений», заявил Дональд Трамп. По его словам, после встречи можно заявлять и о первом достижении – удалось достигнуть договоренностей по перемирию в некоторых районах Сирии.
«У нас была отличная встреча. Одна вещь, которую мы сделали, - прекращение огня в важной части Сирии, где был ужасный бедлам и убийства», добавил глава государства. Напомним, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла на полях саммита «Большой двадцатки» в Гамбурге 7 июля. Президенты разговаривали больше двух часов.