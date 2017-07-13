Претендент на посаду глави ФБР має намір розслідувати втручання України у вибори в США

Кандидат на пост керівника ФБР, запропонований президентом США Дональдом Трампом, Крістофер Рей пообіцяв розібратися, чи втручалася Україна в президентські вибори в США в 2016 році, інформує replyua.net. У свою чергу, прес-секретар Білого дому заявила про змову між Демократичною партією США і урядом України під час президентської кампанії.
Як повідомляє «Голос Америки», в середу під час сенатських слухань за твердженням своєї кандидатури Крістоферу Рею довелося відповідати на питання сенатора-республіканця Ліндсі Грема. Той попросив претендента оцінити заяви про втручання України в хід виборчої кампанії 2016 в США. Такі закиди на початку 2017 року з'явилися на сторінках видання Politico в статті «Спроби України саботувати Трампа нашкодили їй самій» журналіста Кеннета Фогеля.
«Розслідування видання Politico виявило, що американка українського походження, яка консультувала Національний комітет Демократичної партії, зустрічалась з високопосадовцями представниками посольства України у Вашингтоні з метою викрити зв'язок співробітника виборчого штабу Трампа Пола Манафорта з Росією, згідно з повідомленнями людей безпосередньо знайомих з ситуацією. Вам відомо про ці звинувачення? »- запитав Грем у Рея.