Американські демократи заперечують співпрацю з Україною під час виборів минулого року

Відразу кілька представників Національного комітету Демократичної партії Сполучених Штатів Америки, які брали участь у президентській кампанії Хілларі Клінтон в 2016 році, заявили, що не працювали з урядом України, щоб очорнити Дональда Трампа і його найближчих помічників. Про це інформує replyua.net з посиланням на CNN.
Однак кілька джерел в партії повідомили, що підрядник Нацкомітету, який займався організацією різних політичних подій для американців українського походження, розповів співробітникам комітету про те, що українські офіційні особи були готові надати інформацію про корупцію Трампа і особливо Пола Манафорта, який раніше консультував Віктора Януковича, колишнього президента України. «Ці твердження помилкові. Крапка», - сказала прес-секретар Демократичного національного комітету Адрієнн Уотсон.
Лорен Діллон, директор з досліджень Нацкомітету, також заперечувала будь-які контакти з будь-якими іноземними урядами, включно з Україною. «Я була директором з досліджень в Нацкомітеті протягом чотирьох років і не мала контактів з іноземними урядами», - сказала вона.