В Конгрессе США анонсировали новые санкции против России

В Палате представителей американского конгресса сообщили о представленной новой версии проекта закона, предусматривающего введение новых санкций против России и Ирана. Об этом информирует replyua.net со ссылкой на Reuters. Согласно информации журналистов агентства, представленный конгрессменами-демократами проект закона полностью соответствует представленному немногим ранее документу, нашедшему поддержку в Сенате. Поэтому его авторы из Палаты представителей хотят добиться поддержки республиканцев.
Представляла новый вариант санкций Нэнси Пелоси, возглавляющая демократическое меньшинство в палате представителей, Стени Хойер, ее заместитель по фракции а также глава демократов в комитете по иностранным делам Элиот Энгел.
Стоит напомнить, в американском Сенате одобрили поправку, которой предусматривается ужесточение санкций в отношении РФ в связи с вмешательством официальной Москвы в президентские выборы в США. Авторы документа предлагают снизить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, которые оказались под влиянием санкций, до 14 дней, подсанкционных компаний нефтегазового сектора — до 30 дней.